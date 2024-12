Rugby: Italia U20, al via raduno, venerdì match contro Irlanda a Dublino

La Nazionale maschile U20 conclude il suo 2024 con l'ultima finestra internazionale fissata a partire dalle ore 14:00 di domani, domenica 15 dicembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica "G. Onesti" di Roma. Sono 26 i giocatori convocati dallo staff tecnico capitanato dal responsabile Roberto Santamaria (più altri 6 atleti invitati nelle giornate del CPO) per un programma che prevede una fase iniziale nella Capitale (domenica pomeriggio e l'intera giornata di lunedì) prima della partenza per Dublino schedulata per martedì alle 13:55 dallo scalo di Fiumicino, destinazione Maldron Hotel Tallaght di Dublino. Nella capitale irlandese gli Azzurrini sosterranno un allenamento congiunto con i pari età irlandesi nella giornata di mercoledì, ospiti dell'IRFU High Performance Facility, per proseguire poi con il Captain's Run di giovedì sul terreno del St. Mary's College RFC, lo stesso che venerdì, con kick-off alle 14:00 ora locale, farà da scenario al confronto - con regole adattate sui cambi - contro il XV del trifoglio, affidato da 72 ore al debuttante Head-Coach Neil Doak. "Abbiamo molto lavoro da fare in preparazione del Sei Nazioni U20", la prima dichiarazione del nuovo capo-allenatore dopo la nomina. "Il gruppo è focalizzato nel costruire un futuro positivo ogni giorno e le partite contro l'Italia e il Leinster Development XV tra Natale e Capodanno ci offrono un'opportunità molto importante per arrivare alla coesione che stiamo cercando".