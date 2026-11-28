Lo staff medico della nazionale italiana maschile ha diffuso un bollettino medico al termine di Italia-Fiji, match valido per l'undicesimo posto nel Nations Championship vinto 23-21 dagli Azzurri a Twickenham. Tommaso Di Bartolomeo, uscito al minuto 16, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Monty Ioane, uscito al minuto 77, ha riportato un infortunio alla spalla destra. Entrambi i giocatori si sottoporranno ad esami strumentali e proseguiranno il percorso di recupero con il proprio club di appartenenza in sinergia con lo staff medico della nazionale maschile.