La stagione della corsa campestre entra nel rettilineo finale in vista degli Europei. Torna domenica la Carsolina Cross, edizione numero 51, sui prati dell'aerocampo di Prosecco a Sgonico (Trieste) per l'ultimo banco di prova d'autunno verso la rassegna continentale del 13 dicembre a Belgrado. Nella sfida assoluta di 7,5 chilometri in gara il vincitore dell'anno scorso, il siepista veneto Giovanni Gatto (Us Quercia Dao Conad), reduce dal 19esimo posto alla Cinque Mulini. Tra gli iscritti il migliore a San Vittore Olona è stato Roberto Giacomotti (Sport Project Vco) che è arrivato 13esimo seguito da Francesco Alliegro (Atl. Libertas Unicusano Livorno) e da Alessandro Giacobazzi (Lolliauto), entrambi di nuovo annunciati alla partenza come Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane), Thomas D'Este (Assindustria Sport) ed Enrico Vecchi (Atl. Casone Noceto). Al femminile nella manifestazione organizzata dalla Trieste Atletica ci saranno Federica Zanne (Esercito), quarta alla Cinque Mulini, e la gemella Giulia Zanne (Atl. Brescia 1950) che invece si è piazzata settima (rispettivamente seconda e quinta delle italiane) oltre alla triestina Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera Friulintagli) dopo il successo di due settimane fa al Valmusone di Osimo.
Nel cross corto di 2 chilometri al via Mohad Abdikadar (Aeronautica), più volte azzurro in staffetta agli Europei di cross, Pietro Pellegrini (Atl. Valle di Cembra) e Matteo Bardea (Atl. Valle Brembana), secondo e terzo nella gara breve di San Vittore Olona, ma anche Simone Valduga (Aeronautica) e Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon). La campionessa italiana in carica della specialità Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia) e Lorenza De Noni (Fiamme Azzurre) si ripresentano dopo una Cinque Mulini poco brillante e ritrovano Luisa Gaia Dal Molin (Cus Pro Patria Milano) che ha chiuso al secondo posto nell'appuntamento lombardo. La prova under 23 di 6 chilometri avrà tra i protagonisti Francesco Ropelato (Us Quercia Dao Conad), vincitore a Osimo, e il campione italiano promesse dei 10 km Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto). Tra le donne Adele Roatta (Bracco Atletica), terza di categoria alla Cinque Mulini, e Chiara Munaretto (Futuratletica Piemonte) che ha conquistato il successo l'anno scorso. Sulla distanza di 4,5 km per gli under 20 in gara Stefano Perardi (Sport Project Vco) e Gabriele Licini (Atl. Valle Brembana), sesto e settimo domenica scorsa. Di nuovo in azione Sofia Ferrari (Calcestruzzi Corradini Excelsior) dopo il secondo posto della Cinque Mulini, l'allieva Beatrice Bonvini (Atl. Buzzetti) che ha vinto a Osimo e Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana), seconda al Cross della Valsugana di inizio novembre a Levico Terme.