Nel cross corto di 2 chilometri al via Mohad Abdikadar (Aeronautica), più volte azzurro in staffetta agli Europei di cross, Pietro Pellegrini (Atl. Valle di Cembra) e Matteo Bardea (Atl. Valle Brembana), secondo e terzo nella gara breve di San Vittore Olona, ma anche Simone Valduga (Aeronautica) e Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon). La campionessa italiana in carica della specialità Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia) e Lorenza De Noni (Fiamme Azzurre) si ripresentano dopo una Cinque Mulini poco brillante e ritrovano Luisa Gaia Dal Molin (Cus Pro Patria Milano) che ha chiuso al secondo posto nell'appuntamento lombardo. La prova under 23 di 6 chilometri avrà tra i protagonisti Francesco Ropelato (Us Quercia Dao Conad), vincitore a Osimo, e il campione italiano promesse dei 10 km Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto). Tra le donne Adele Roatta (Bracco Atletica), terza di categoria alla Cinque Mulini, e Chiara Munaretto (Futuratletica Piemonte) che ha conquistato il successo l'anno scorso. Sulla distanza di 4,5 km per gli under 20 in gara Stefano Perardi (Sport Project Vco) e Gabriele Licini (Atl. Valle Brembana), sesto e settimo domenica scorsa. Di nuovo in azione Sofia Ferrari (Calcestruzzi Corradini Excelsior) dopo il secondo posto della Cinque Mulini, l'allieva Beatrice Bonvini (Atl. Buzzetti) che ha vinto a Osimo e Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana), seconda al Cross della Valsugana di inizio novembre a Levico Terme.