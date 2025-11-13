Rugby, Italia-Sudafrica: Riccioni unico cambio nel XV azzurro

Il ct della nazionale di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato prossimo a Torino affronterà il Sudafrica nella secondo test match degli azzurri nelle Quilter Nations Series, operando un solo cambio nel XV titolare rispetto alla vittoria di sabato scorso contro l'Australia, con l'inserimento in prima linea di Riccioni al posto di Ferrari. Triangolo allargato formato da Capuozzo estremo e da Ioane e Lynagh - le ali andate entrambe in meta con i Wallabies -. Coppia di centri formata da capitan Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Stephen Varney, quest'ultimo nominato Player of the Match nella vittoria sugli australiani. In terza linea insieme a Lorenzo Cannone, con la maglia numero otto, ci saranno Zuliani e Vintcent. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea dal primo minuto scenderanno in campo Riccioni, Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina insieme a Ferrari e Allan - unici presenti della storica vittoria sul Sudafrica nel 2016 a Firenze - ci saranno Di Bartolomeo, Spagnolo, Ruzza, Favretto, Odiase - che ha collezionato i suoi due caps azzurri proprio contro gli Springboks nel Tour Estivo 2025 - e Page-Relo. Quello di sabato sarà il confronto numero 19 tra le due squadre, il terzo nel 2025 - dopo le due partite giocate nel Tour Estivo 2025 a Pretoria e Port Elizabeth - e il nono in Italia.