Mondiali Sci alpino, la Fisi incarica il Saslong Classic Club

13 Nov 2025 - 15:18

Il Saslong Classic Club ha fatto un altro passo sulla strada verso i Campionati mondiali di sci alpino del 2031. La Federazione Italiana Sport Invernali ha incaricato ufficialmente gli organizzatori della Coppa del mondo in Val Gardena dell'organizzazione dei Mondiali e ha parallelamente rinunciato ai diritti sull'evento. Rainer Senoner, presidente del Saslong Classic Club, e Flavio Roda, presidente della Fisi, hanno firmato il documento a Palazzo Widmann, alla presenza del presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e di Tobias Nocker, sindaco di Selva di Val Gardena. Con questo atto gli organizzatori della Coppa del mondo in Val Gardena detengono fin da subito i diritti sui Mondiali del 2031, con tutti i diritti e doveri correlati. La Fisi continua a sostenere il comitato organizzatore come partner importante. Le gare per i titoli iridati si terranno sotto l'egida della Fisi.

"Questo è un momento storico per lo sci in Val Gardena e in Alto Adige. Siamo consapevoli della grande responsabilità che deriva dalla firma di questo contratto. Allo stesso tempo, però, è un momento di grande gioia. Non vediamo l'ora di affrontare i numerosi compiti che ci attendono e li svolgeremo con professionalità e grande umiltà, in linea con la nostra tradizione ultra-cinquantennale", ha affermato Senoner. "Per la Fisi è una grande gioia e un onore che i prossimi Mondiali si tengano in Val Gardena, in Alto Adige. Un luogo che è sinonimo di tradizione, professionalità, grande dedizione, un luogo dove lo sport è messo sempre al centro - ha commentato Roda - I Mondiali in Val Gardena sono un esempio di democrazia vissuta, visto che quattro anni fa si era tenuta una preselezione a livello nazionale. Anche allora il risultato era stato netto e, oggi, è la dimostrazione che la Val Gardena è stata la scelta giusta". 

