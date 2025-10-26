Logo SportMediaset

Rugby, Italia: iniziato raduno a Verona in vista Nations Series

26 Ott 2025 - 19:17

Iniziato ufficialmente oggi - domenica 26 ottobre - il raduno della Nazionale Italiana Maschile a Verona in preparazione alle Quilter Nations Series. Raduno che per lo staff tecnico dell'Italia - guidato da Gonzalo Quesada - è iniziato nel pomeriggio di sabato 25 iniziando a programmare i lavori verso la prima settimana con il gruppo azzurro che sarà al completo a partire da lunedì 27 ottobre, con gli arrivi di Tommaso Allan e Ange Capuozzo, fino a mercoledì mattina quando gli atleti che giocano all'estero faranno rientro presso i propri club di appartenenza. La giornata di lunedì sarà importante per iniziare a condividere con la squadra le strategie verso la prima partita stagionale con l'Italia in programma sabato 8 novembre alle 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine contro l'Australia. Martedì 28 ottobre è previsto un doppio allenamento - palestra e campo - mentre l'ultimo allenamento settimanale con il gruppo al completo è in calendario al mattino di mercoledì 29 ottobre. Sabato 1 novembre è prevista la partenza per Udine con la preparazione verso l'esordio stagionale che riprenderà da domenica 2 novembre.

