Rugby, Italia: i convocati del ct Quesada per test con Australia

01 Nov 2025 - 12:31

Lo staff tecnico della Nazionale italiana maschile di rugby guidato da Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Udine in preparazione a Italia-Australia, prima partita degli Azzurri nelle Quilter Nations Series in programma sabato 8 novembre alle 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine. Le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Rai. Confermata nella quasi totalità la lista annunciata per il raduno di Verona per preparare la sfida ai Wallabies. L'unico cambio è l'ingresso di Mirko Belloni nella lista dei convocati con David Odiase - terza linea in forza alle Zebre - invitato a prendere parte al raduno. Mancherà l'infortunato Sebastian Negri che non raggiungerà la squadra in Friuli. Il gruppo Azzurro si ritroverà a Udine nel pomeriggio di domenica 2 novembre. Gli allenamenti sul campo inizieranno nella giornata di lunedì 3 novembre, mentre martedì 4 novembre alle 10 - presso la struttura del Rugby Udine - è in programma un allenamento aperto ai tifosi. Giovedì 6 novembre alle 14.30 è in calendario l'annuncio formazione dell'Italia - via comunicato stampa - per il primo Test Match di novembre, mentre venerdì 7 novembre alle 11.45 l'Italia si sposterà verso il Bluenergy Stadium di Udine per il Team Run, il consueto allenamento di rifinitura in vista della partita.

Rugby, Italia: i convocati del ct Quesada per test con Australia
