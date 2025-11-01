Rugby, Italia: i convocati del ct Quesada per test con Australia

Lo staff tecnico della Nazionale italiana maschile di rugby guidato da Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Udine in preparazione a Italia-Australia, prima partita degli Azzurri nelle Quilter Nations Series in programma sabato 8 novembre alle 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine. Le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Rai. Confermata nella quasi totalità la lista annunciata per il raduno di Verona per preparare la sfida ai Wallabies. L'unico cambio è l'ingresso di Mirko Belloni nella lista dei convocati con David Odiase - terza linea in forza alle Zebre - invitato a prendere parte al raduno. Mancherà l'infortunato Sebastian Negri che non raggiungerà la squadra in Friuli. Il gruppo Azzurro si ritroverà a Udine nel pomeriggio di domenica 2 novembre. Gli allenamenti sul campo inizieranno nella giornata di lunedì 3 novembre, mentre martedì 4 novembre alle 10 - presso la struttura del Rugby Udine - è in programma un allenamento aperto ai tifosi. Giovedì 6 novembre alle 14.30 è in calendario l'annuncio formazione dell'Italia - via comunicato stampa - per il primo Test Match di novembre, mentre venerdì 7 novembre alle 11.45 l'Italia si sposterà verso il Bluenergy Stadium di Udine per il Team Run, il consueto allenamento di rifinitura in vista della partita.