Dominio assoluto dei norvegesi nella 10 chilometri individuale in tecnica classica di Ruka, Finlandia, primo atto della Coppa del Mondo maschile: Martin Nyenget con il tempo di 22'09"0 guida il plotone di sei vichinghi, con Andreas Ree secondo a 10"7 e Johannes Klæbo terzo a 13"0; a seguire ecco Heggen (+14"8), Stenshagen (+21"4) e Iversen (+21"6), con il padrone di casa Niko Anttola settimo a interrompere il predomio norvegese insieme allo statunitense Gus Schumacher, ottavo. Buona prova per Davide Graz ed Elia Barp che chiudono di fatto appaiati in dodicesima e tredicesima piazza: il sappadino paga un ritardo di 41"0 al termine di una gara in crescendo, gap di 42"2 invece per il bellunese che ha saputo mantenere a lungo un passo da top ten. Entra in zona punti anche Martino Carollo, 31esimo a 1'03"8, con Simone Daprà 49esimo a 1'17"2 mentre Gabriele Matli ha completato il debutto nel massimo circuito con la 64/a piazza. La prima tappa di Coppa del Mondo proseguirà sabato con le sprint a tecnica classica per chiudersi domenica con le mass start in tecnica libera.