Rugby: Italia femminile, Ostuni Minuzzi nominata nuova capitana, Turani e Madia vice

Vittoria Ostuni Minuzzi (Grenoble Amazones, 49 caps) è la nuova capitana della Nazionale Femminile di Rugby. L'estremo classe 2001 originaria di Camposampiero ricoprirà questo importante e onorifico ruolo a partire dalle gare delle WXV Global Series 2026, succedendo a Elisa Giordano nell'incarico. Ad affiancare Ostuni Minuzzi saranno le vicecapitane Veronica Madia e Silvia Turani, in un quadro di ridefinizione delle leadership Azzurre. Ostuni Minuzzi aveva ricevuto i gradi da Capitana del suo club, il Valsugana Rugby Padova, già nella scorsa stagione, culminata con la vittoria della Serie A Elite Femminile e mettendo a referto ben 33 mete. Ora per lei inizia una nuova avventura in Francia, con la maglia delle Grenoble Amazones, assieme a Emma Stevanin, in una squadra in cui milita un'altra leader delle nazionali del Sei Nazioni, la francese Manae Feleu. "È un incarico che ricevo dalle mani di una giocatrice leggendaria come Elisa Giordano, con cui ho avuto l'onore di dividere il campo sia nel club che in Nazionale e che ringrazio per aver definito, per me e per tutto il gruppo squadra, uno standard elevatissimo in termini di leadership e di passione. Uno standard a cui spero di poter ambire. Ringrazio lo staff e tutte le mie compagne, a partire da Silvia (Turani, ndr.) e Veronica (Madia, ndr.), che mi accompagneranno in questa nuova avventura. Siamo un gruppo ambizioso, unito e pronto a battersi al massimo delle proprie possibilità ogni volta in cui ci sarà occasione. Non vediamo l'ora di iniziare le WXV Global Series e di continuare nel percorso che abbiamo intrapreso già a partire dall'estate. Sono sicura che riusciremo a esprimere un gioco che rispecchi la nostra identità. Dopo tanti mesi finalmente torniamo in campo: non aspettiamo altro", sono le parole della nuova Capitana dopo la nomina. Il ct Azzurro Plinio Sciamanna ha spiegato il percorso che ha portato alla scelta di Ostuni Minuzzi come Capitana: "Da parte della Direzione Tecnica ci è stato chiesto di avviare un processo di identificazione dei profili di leadership della squadra, che abbiamo sviluppato nei tre raduni estivi anche attraverso attività propedeutiche a individuare le caratteristiche più adatte al gruppo. In Vittoria abbiamo riconosciuto il profilo più vicino a questo incarico, mentre Silvia e Veronica rappresentano le due personalità d'esperienza che completano la leadership nella gestione della squadra. Ci tengo a ringraziare Elisa Giordano, che è stata Capitana durante la mia esperienza da assistente allenatore: una persona che ha sempre dimostrato grande attaccamento a questa squadra, mettendo il gruppo al centro e come priorità. Un grande in bocca al lupo a Vittoria, Silvia e Veronica per questo ruolo di responsabilità."