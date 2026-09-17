Bob: Campionati italiani estivi a Fiames al via da domani

17 Set 2026 - 15:03
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Il pistino di spinta di Fiames (Bl) ospiterà nel fine settimana il raduno delle squadre di bob pista artificiale, che fra venerdì 18 e domenica 20 settembre culmineranno con l'assegnazione dei titoli italiani estivi del due maschile e femminile, del monobob femminile e del quattro maschile. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato Nicholas Artuso, Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Alex Pagnini, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Alex Verginer, Giada Andreutti, Noemi Cavalleri, Anna Costella e Alessia Gatti. Presenti anche gli allenatori Simone Bertazzo, Omar Sacco, Elena Scarpellini, Giovanni Mulassano, Costantino Ughi e Lorenzo Bilotti. 

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