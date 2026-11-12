Atp Finals 2026, Cobolli all'esordio contro Medvedev: calendario e orari

Sono ufficiali calendario e orari dei primi due giorni delle Atp Finals 2026. Flavio Cobolli esordirà lunedì sera contro Danill Medvedev, mentre nello stesso girone Carlos Alcaraz se la vedrà al debutto con Frances Tiafoe di pomeriggio. Nell'altro raggruppamento, domenica pomeriggio Alexander Zverev aprirà con Rafael Jodar mentre Ben Shelton-Arthur Fils sarà in serata.
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI – DOMENICA 15 NOVEMBRE 2026
Inalpi Arena – Inizio ore 11.30
[1] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) contro [8] Orlando Luz (BRA) / Rafael Matos (BRA)
Non prima delle ore 14.00
[1] Alexander Zverev (GER) contro [8] Rafael Jodar (ESP)
Non prima delle ore 18.00
[4] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) contro [6] Theo Arribage (FRA) / Albano Olivetti (FRA)
Non prima delle ore 20.30
[3] Ben Shelton (USA) contro [6] Arthur Fils (FRA)
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI – LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2026
Inalpi Arena – Inizio ore 11.30
[3] Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) contro [5] Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA)
Non prima delle ore 14.00
[2] Carlos Alcaraz (ESP) contro [7] Frances Tiafoe (USA)
Non prima delle ore 18.00
[2] Christian Harrison (USA) / Neal Skupski (GBR) contro [7] Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER)
Non prima delle ore 20.30
[4] Daniil Medvedev contro [5] Flavio Cobolli (ITA)