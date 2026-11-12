Atp Finals 2026, Cobolli all'esordio contro Medvedev: calendario e orari

Sono ufficiali calendario e orari dei primi due giorni delle Atp Finals 2026. Flavio Cobolli esordirà lunedì sera contro Danill Medvedev, mentre nello stesso girone Carlos Alcaraz se la vedrà al debutto con Frances Tiafoe di pomeriggio. Nell'altro raggruppamento, domenica pomeriggio Alexander Zverev aprirà con Rafael Jodar mentre Ben Shelton-Arthur Fils sarà in serata.