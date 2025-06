Rugby: grave infortunio per l'azzurro Capuozzo, fuori per mesi

Stagione finita per il trequarti della nazionale italiana di rugby e dello Stade Tolousain, Ange Capuozzo, al quale è stata riscontrata la frattura del perone sinistro in seguito ad un incidente di gioco durante la partita di sabato scorso tra la qua squadra e il Perpignan, valida per il campionato francese Top 14. L'infortunio terrà Capuozzo lontano dai campi per diversi mesi e potrebbe rientrare solo nel 2026. Il Tolosa, che ha chiuso in vetta la stagione regolare del campionato, dovrà fare a meno di lui nella fase decisiva della Top 14, cominciando con la semifinale che lo vedrà opposto per il Bayonne o il Clermont. In chiave nazionale, Capuozzo era già stato escluso dal ct dell'Italia, Gonzalo Quesada, dai convocati per l'imminente tour estivo in Namibia e Sudafrica, insieme con altri giocatori top ai quali il tecnico aveva deciso di dare un po' di respiro dopo una stagione molto lunga. Data la situazione, sarà però costretto a rinunciare ai test match autunnali che vedrà la nazionale affrontare l'Australia, il Sudafrica e Tonga.