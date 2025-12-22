Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Morelli: "Soddisfatti, innevamento Livigno è perfetto"

22 Dic 2025 - 22:35

"A Livigno sono in funzione 53 cannoni aggiuntivi che stanno assicurando la produzione della neve necessaria per un perfetto svolgimento delle gare, in vista delle Olimpiadi. La situazione ci soddisfa, siamo convinti che riusciamo ad ottenere un risultato ancora migliore rispetto a quanto ci immaginavamo". Lo assicura in conferenza stampa il sottosegretario alle Infrastrutture Alessandro Morelli, oggi presente a Livigno per monitorare i cantieri olimpici, dopo le critiche della Fis dei giorni scorsi.

"Appena saputo delle presunte criticità esposte nei giorni scorsi - aggiunge - il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Salvini mi ha chiesto di venire a verificare la situazione e riportare eventuali bisogni della comunità livignasca. La situazione è eccellente e vede protagoniste Simico, l'amministrazione comunale, regionale e i gestori degli impianti, tutti coscienti che gli sforzi del Governo, che per la Lombardia ammontano a 1,5 miliardi tra opere infrastrutturali e sportive, si traducono per le comunità in un lascito che cambierà in positivo il volto dei territori. Basta fare un giro per la città".

"Queste giornate - spiega Morelli, ricordando come il 27 Livigno ospiterà per la prima volta un Super-G di Coppa del Mondo - sono da film. Vedere come migliaia di turisti convivano con un cantiere sciistico. Livigno nei prossimi giorni sarà la capitale dello sci".

