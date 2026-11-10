Rugby, Di Bartolomeo verso Italia-Argentina: "Confronto stimolante"

Una giornata nuvolosa ha accompagnato l'allenamento odierno della Nazionale Italiana Maschile a Torino che prosegue la preparazione verso il Test Match contro l'Argentina in programma sabato 14 novembre alle 12.40 allo stadio Ferraris di Genova, partita valida per la quinta giornata del Nations Championship e secondo impegno per gli Azzurri nelle Northern Emisphere Series. Mattinata aperta con la consueta riunione di squadra a cui ha fatto seguito un allenamento collettivo concluso poi da una seduta di lavoro con il gruppo azzurro diviso in reparti. Nel pomeriggio odierno è previsto allenamento in palestra. "Giocare gare di questo livello - ha esordito Tommaso Di Bartolomeo nell'incontro stampa odierno - e prepararsi così tanto è sempre bello. Così come è bello potersi confrontare con giocatori e realtà importanti, è super stimolante. Contro l'Argentina porteremo voglia di riscatto, di fare bene, di essere competitivi per tutti gli 80 minuti: siamo consapevoli che tante cose contro il Sudafrica potevano essere fatte meglio, anche se avevamo davanti un avversario fortissimo. Vogliamo provare a sistemare cosa non ha funzionato".
"L'Argentina è una squadra molto forte che ha giocato contro un'ottima Irlanda. Vogliamo mettere focus su efficacia, sulle fasi di conquista, sulla mischia e la touche e provare a mettere pressione su questi aspetti. Credo che loro arriveranno per giocare la miglior gara possibile e per riscattare gli ultimi risultati. Sarà una partita che giocheremo alla pari: chi metterà più intensità e sarà più preciso la porterà a casa". Sulla possibilità di poter incrociare alcuni ex compagni di squadra, il tallonatore delle Zebre ha dichiarato: "Bella opportunità ritrovare amici che per 80 minuti saranno avversari. Li conosciamo come giocatori e persone, sappiamo il potenziale che hanno e conosciamo le loro caratteristiche: li affronteremo nel migliore dei modi" ha concluso Di Bartolomeo.