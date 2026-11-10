Rugby, Di Bartolomeo verso Italia-Argentina: "Confronto stimolante"

"L'Argentina è una squadra molto forte che ha giocato contro un'ottima Irlanda. Vogliamo mettere focus su efficacia, sulle fasi di conquista, sulla mischia e la touche e provare a mettere pressione su questi aspetti. Credo che loro arriveranno per giocare la miglior gara possibile e per riscattare gli ultimi risultati. Sarà una partita che giocheremo alla pari: chi metterà più intensità e sarà più preciso la porterà a casa". Sulla possibilità di poter incrociare alcuni ex compagni di squadra, il tallonatore delle Zebre ha dichiarato: "Bella opportunità ritrovare amici che per 80 minuti saranno avversari. Li conosciamo come giocatori e persone, sappiamo il potenziale che hanno e conosciamo le loro caratteristiche: li affronteremo nel migliore dei modi" ha concluso Di Bartolomeo.