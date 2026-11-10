MotoGP, il test rider Savadori rinnova con Aprilia

10 Nov 2026 - 17:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Lorenzo Savadori è più di un test rider, è una delle persone che meglio rappresentano lo spirito di Aprilia Racing. È un pilota completo che alla velocità abbina una grande sensibilità tecnica e che alla consistenza, che mai manca nelle lunghe giornate di test, unisce una grinta e una determinazione incrollabili.

Qualità importanti come professionista, certo, ma associate a uno spessore umano fuori dal comune. Non sentirete mai Sava lamentarsi, non lo vedrete mai tirarsi indietro né essere sgarbato o mancare di rispetto a qualcuno. È sempre pronto a fare squadra, è generoso con tutti, dai piloti ufficiali ad ogni singolo membro del team e dell’azienda. 

Lorenzo Savadori è il meglio che Aprilia Racing possa rappresentare. Proprio grazie a tutte queste qualità, Sava si è meritato il titolo, che noi gli abbiamo affettuosamente attribuito, di “Giga Sava”, perché lui è grande in tutto.

"Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato. Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno", ha detto Savadori.

"Ci sono poche eccezioni di piloti che sposano una causa incondizionatamente e mettono il bene dell'azienda davanti alla propria ambizione personale. Lorenzo è senza alcun dubbio una di queste, ed è uno dei motivi per cui Aprilia Racing è diventata un punto di riferimento nella top class e lo ha fatto con uno spirito di squadra assolutamente compatto. Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava", le parole del Ceo, Massimo Rivola.

Ultimi video

01:13
Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

00:34
ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

02:03
DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

01:58
DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

01:18
DICH SINNER PERIODO SENZA CONTROLLO 10/11 DICH

Sinner: "Sono al simulatore tutto il giorno, mi vedrete dentro una macchina... No, scherzo..."

00:46
MCH PRINCIPE WILLIAM GIOCA A CRICKET SOTTO CASA 10/11 MCH

Il Principe William chiude la strada e gioca sotto casa a cricket

01:28
Umanoidi, ecco l'ultima follia

Umanoidi, ecco l'ultima follia

02:32
MCH CATAPULTA UMANA E RECORD MCH

Record mondiale di... catapulta umana

01:46
Volley: Conegliano è un rullo

Volley: Conegliano è un rullo

04:53
La cerimonia degli inni nazionali

La cerimonia degli inni nazionali

01:18
Atlanta Falcons in vantaggio!

Atlanta Falcons in vantaggio!

01:26
Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

01:19
I Bengals tornano in vantaggio

I Bengals tornano in vantaggio

01:28
Touchdown di Higgins per i Bengals

Touchdown di Higgins per i Bengals

01:28
I Cincinnati Bengals prendono il volo con Higgins

I Cincinnati Bengals prendono il volo con Higgins

01:13
Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

MCH SHELTON BATTE VAN ASSCHE E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Tennis, Shelton batte Van Assche e vola in finale a Parigi

ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

Messico, assassinato l'ex giocatore di baseball Enrique Quiñones

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:14
F1, il sindaco di Imola: "Continueremo a lavorare per valorizzare la nostra Motor Valley"
18:13
Rugby, Di Bartolomeo verso Italia-Argentina: "Confronto stimolante"
17:02
MotoGP, il test rider Savadori rinnova con Aprilia
16:48
Atp Stoccolma, Sonego batte Halys e vola agli ottavi
Verstappen Abu Dhabi 2025
15:18
F1, sfuma l'ipotesi Imola: il presidente della Fia conferma Qatar e Abu Dhabi