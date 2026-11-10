MotoGP, il test rider Savadori rinnova con Aprilia

"Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato. Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno", ha detto Savadori.