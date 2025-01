Rugby: Coppa del Mondo 2027, finale allo stadio Olimpico di Sydney

L'Olympic Stadium di Sydney è stato scelto per ospitare la finale della Coppa del Mondo di rugby del 2027. La sede da 83.000 posti ha già ospitato la partita decisiva dei Mondiali del 2003, quando i Wallabies persero contro l'Inghilterra dopo un drop di Jonny Wilkinson nei supplementari. Gli organizzatori della RWC 2027 hanno confermato giovedì che Sydney ospiterà cinque partite della fase a gironi, due partite degli ottavi di finale, due quarti di finale, due semifinali, la partita per il bronzo e la finale del torneo. Altre sei città ospiteranno le partite del torneo a 24 squadre in programma dal 1° ottobre al 13 novembre 2027. Perth ospiterà l'apertura del torneo, Brisbane ospiterà due quarti di finale. Melbourne, Adelaide, Newcastle (a nord di Sydney) e Townsville nello stato del Queensland settentrionale ospiteranno anche le partite durante la fase a gironi e gli ottavi di finale.