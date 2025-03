Rugby: Benetton Treviso, Calum MacRae sarà il nuovo capo allenatore

"Sono lieto di accettare la posizione di capo allenatore del Benetton Rugby dalla stagione 2025/26. Quando sono entrato a far parte del team di allenatori 3 anni fa, ho sin da subito visto il potenziale della squadra e mi reso conto che era un ambiente del quale volevo far parte. Da allora, credo che abbiamo fatto progressi sotto la guida di Marco (Bortolami, ndr) e possiamo continuare su questa strada con la giusta motivazione e mentalità. Sono orgoglioso di quanto raggiunto, abbiamo dimostrato la capacità di competere al vertice dell'URC ed in generale del rugby europeo. Guardando al futuro, credo che questa squadra possa fare ancor di più e sono grato al Presidente Zatta ed al Direttore Generale Pavanello per aver riposto la loro fiducia in me in un ruolo così importante. Sono veramente emozionato per il percorso che mi aspetta" ha dichiarato MacRae. "Inoltre, personalmente, la città ha un posto molto speciale per la mia famiglia essendo il luogo di nascita di nostro figlio, Rían. Da quando sono arrivato, ci siamo sentiti presto accolti dalla società e dalla gente di Treviso", ha dichiratao MacRae.