Rugby: Autumn Series, Italia contro Australia, Sudafrica e Samoa

Australia, Sudafrica e Samoa saranno le avversarie dell'Italrugby nelle 'Autumn Nations Series', ormai tradizionale appuntamento internazionale che a novembre vedrà le squadre del Sei Nazioni ospitare le migliori nazionali dell'Emisfero Sud, con un totale di ventidue incontri. A dare fuoco alle polveri, sabato 1 novembre, sarà la sfida tra Inghilterra e Australia: nello stesso fine settimana la Scozia riceverà gli Stati Uniti e l'Irlanda ospiterà gli All Blacks. Gli azzurri entreranno in scena l'8 di novembre, ospitando sabato 8 l'Australia. Una settimana più tardi, sabato 15, il match con i campioni del mondo in carica e lo stesso giorno la Nuova Zelanda farà visita all'Inghilterra. Capitan Lamaro e compagni torneranno in campo sabato 22 novembre per l'appuntamento conclusivo contro Samoa.