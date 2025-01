Rugby: 5 turni squalifica a Spagnolo, salta due match 6 Nazioni

Cinque giornate di squalifica sono state inflitte al pilone del Benetton e della nazionale Mirco Spagnolo, espulso il 28 dicembre scorso nel derby italiano di Championship contro le Zebre, il quale non sarà così disponibile per le prossime tre partite del suo club nel torneo e per i primi due match dell'Italia nel Sei Nazioni 2025, l'1 febbraio in Scozia e l'8 dello stesso mese col Galles. Dopo un fallo di gioco da parte del giocatore, l'arbitro lo ha espulso in base alla regola secondo cui nessuno deve commettere "azioni sconsiderate o pericolose per gli altri, compresa la spinta con il gomito o l'avambraccio, o saltare verso, o sopra, un placcatore". Spagnolo ha ammesso di aver commesso un fallo di gioco che giustificava un cartellino rosso e secondo il giudice sportivo il suo intervento corrispondeva al massimo livello di penalità e giustificava dieci settimane di squalifica, ma la sanzione è stata dimezzata grazie alle attenuanti (le scuse per il fallo, i buoni precedenti disciplinari e la piena partecipazione al processo disciplinare".