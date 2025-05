Roland Garros, Musetti: "Meteo disturbava ma ho fatto gara solida"

"Con la pioggia e il vento non era facile, ho fatto una partita solida. Daniel ha alzato il suo livello nel terzo set e sono contento di aver chiuso la partita". Così Lorenzo Musetti dopo il successo al secondo turno del Roland Garros sul colombiano Galan. "L'ambizione cresce dopo aver raggiunto il n.7 Atp. Intanto voglio andare oltre gli ottavi qui, che non ho mai superato - ha aggiunto il carrarino -. Ho la mentalità di battere chiunque e so che posso battermela con tutti su questi campi. Infine, voglio ringraziare il pubblico che mi è sempre vicino, mi piacerebbe parlare francese per farlo in modo più adeguato".