Roland Garros: Kostyuk batte la russa Selekhmeteva e dedica la vittoria all'Ucraina

Marta Kostyuk ha dedicato la sua vittoria al primo turno del Roland Garros al suo paese d'origine, l'Ucraina, affermando che la casa dei suoi genitori è stata quasi colpita da un missile all'inizio della giornata. La tennista di Kiev ha battuto la russa Oksana Selekhmeteva 6-2, 6-3, iniziando così con il piede giusto la sua avventura a Parigi. "Sono incredibilmente orgogliosa di me stessa oggi, penso sia stata una delle partite più difficili della mia vita", ha detto Kostyuk, testa di serie numero 15. "Questa mattina, a 100 metri da casa dei miei genitori, è caduto un missile" ha spiegato. "Tutti i miei pensieri e tutto il mio cuore sono rivolti al popolo ucraino. Il mio esempio più grande sono gli ucraini di oggi" ha aggiunto in campo. Dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, Kostyuk non ha più stretto la mano alle giocatrici russe prima o dopo le sue partite. È stata la dodicesima vittoria consecutiva sulla terra battuta per la vincitrice del Madrid Open. La sua prossima avversaria sarà o l'americana Katie Volynets o la francese Clara Burel.