Red Bull Dance Your Style World Final 2025: il meglio della street dance mondiale incanta Los Angeles

Una serata da ricordare, un’arena piena di energia e una sola regola: lasciarsi guidare dalla musica. Si è conclusa con un grande successo la Red Bull Dance Your Style World Final 2025, andata in scena sabato 11 ottobre all’Intuit Dome di Los Angeles, teatro della sfida decisiva tra i migliori street dancer del mondo.



In un contesto di tutto esaurito sugli spalti, la finale ha messo di fronte i migliori 8 (selezionati nei giorni precedenti fra i ballerini provenienti dalle National Final avvenute in 46 Paesi) e le 8 wild card internazionali in una serie di battle 1vs1 ad alto tasso di spettacolarità. Gli ingredienti dello show? Niente coreografie preimpostate, musica a sorpresa (dagli anni ‘80 al funk, dall’hip hop al rock) e, come da tradizione, nessuna giuria: a decidere il verdetto è stato il pubblico, a rendere ancor più elettrizzante un mix di pura energia e improvvisazione.



L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: oltre alla sfida, la serata ha celebrato la cultura urban e la creatività globale con ospiti, showcase, momenti corali e performance inattese. Una vera festa della danza, che ha coinvolto migliaia di fan dal vivo e milioni di spettatori connessi in streaming da tutto il mondo.