Red Bull Ape Rush: il maltempo non ferma l’adrenalinica corsa

A sottolineare la componente artistica e fantasiosa dell’evento, Sinna – creator e giudice speciale – ha assegnato il Premio Creatività al team Occhialini Rosa, conquistando pubblico e giuria con una Ape bianca dai delicati accenni rosa, sormontata da una vela decorata con il simbolo iconico degli “occhialini” e completata da due remi montati sul retro: un mix originale tra design nautico e ironia pop. L’evento ha confermato Red Bull Ape Rush come una celebrazione dell’italianità autentica: bellezza, operosità, comunità e spirito di squadra. Sirolo e la Riviera del Conero si sono trasformate per un weekend in un’arena spettacolare, regalando al pubblico un’esperienza ad alto tasso di energia, che nemmeno la pioggia è riuscita a fermare. L’edizione 2025 è stata resa possibile grazie al supporto di Open Fiber, partner tecnologico dell’evento, che ha garantito connettività veloce anche in riva al mare.