Ciclismo, Tour donne storico: prima maglia gialla per le Isole Mauritius

Per la prima volta nella storia del ciclismo, sia maschile che femminile, al Tour c'è una maglia gialla che viene dalle Isole Mauritius. E' una ragazza di 29 anni, si chiama Kimberley Le Court Pienaar e oggi al termine della seconda tappa della 'Grande Boucle' femminile, vinta dalla 41enne spagnola di Palma di Maiorca Mavi Garcia, ha conquistato la maglia gialla. E' infatti prima in classifica alla pari con l'olandese Marianne Vos, ma il simbolo del primato spetta a lei in virtù dei migliori piazzamenti nella due frazioni che finora si sono svolte. Le Court, la cui maglia da campione nazionale delle Mauritius ricorda quella iridata, aveva già fatto la storia ad aprile, quando imponendosi nella Liegi-Bastogne-Liegi donne era diventata il primo rappresentante del ciclismo africano, anche in questo caso uomini e donne, a vincere una classica monumento. Ora la maglia gialla al Tour. "Il ciclismo alle Mauritius è poca cosa - le sue parole -, diciamo pure che quando ho cominciato io nel 2013 quasi non esisteva. Ma io l'ho scelto perché a casa i miei genitori e mio fratello lo praticavano". Così anche lei scelse le due ruote nonostante, visto che giocava anche al calcio, un'università statunitense le avesse offerto una borsa di studio per via della sua bravura nel 'soccer'. Dopo aver passato un anno in Gran Bretagna senza mai essere pagata, Kim era tornata a casa dedicandosi in prevalenza alla mountain bike, al punto da guadagnarsi un contratto nel 2023 con l'AG Insurance-Soudal, con cui l'aveva messa in contatto il marito sudafricano Ian Pienaar, anche lui ciclista.