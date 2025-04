Record mondiale dei 10 km con stampelle per Gianni Sasso

L'atleta paralimpico ischitano Gianni Sasso ha stabilito il record mondiale dei 10 chilometri con le stampelle, con la certificazione ufficiale del Guinness dei Primati nel corso della decima edizione della 'Salerno corre', gara competitiva nazionale di 10 km, organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. "È una emozione incredibile - ha detto l'atleta una volta tagliato il traguardo - quella che sto vivendo. Sono di nuovo sul tetto del mondo in una disciplina. Ci vuole costanza, impegno, passione e fatica per raggiungere i propri obiettivi ma io ci tenevo tanto a stabilire questo record e volevo farlo a Salerno dove ho trovato una organizzazione perfetta. Sono molto felice perché so che bisogna concentrarsi su quello che si ha e non su quello che non si ha più. Penso alle mie gambe: una è andata via ma io mi sono concentrato su quello che ancora ho e rappresenta la mia forza. Questo sport mi continua a regalare grandi soddisfazioni e un forte entusiasmo".