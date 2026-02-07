Milano Cortina: JD Vance alla Hockey Arena per Usa contro Finlandia

Il vice presidente americano JD Vance è tornato con la famiglia alla Hockey Arena alla fiera di Milano Rho per assistere a un'altra partita della squadra femminile americana, che sta sfidando la Finlandia. Per il vice presidente Usa è la seconda partita delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: l'altro ieri aveva assistito alla sfida sempre al torneo femminile di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Repubblica Ceca vinta dalle americane 5 a 1. Anche questa volta Vance è accompagnato dalla moglie Usha, dai figli Ewan, Vivek e dalla piccola Mirabel che teneva in braccio all'arrivo. Il vicepresidente americano si è seduto in tribuna d'onore scortato dagli uomini delle sicurezza, attorno a lui vige la protezione delle guardie del corpo ed è impossibile avvicinarsi. Per Vance è il momento dello sport dopo una giornata dedicata alla cultura, con la visita del Cenacolo vinciano, e poi alla cucina con un pranzo a Villa Campari Per ora la squadra Usa è in testa per 1-0 dopo un gol segnato da Alexandra Carpenter.