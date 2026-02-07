Milano Cortina: JD Vance alla Hockey Arena per Usa contro Finlandia

07 Feb 2026 - 17:33

Il vice presidente americano JD Vance è tornato con la famiglia alla Hockey Arena alla fiera di Milano Rho per assistere a un'altra partita della squadra femminile americana, che sta sfidando la Finlandia. Per il vice presidente Usa è la seconda partita delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: l'altro ieri aveva assistito alla sfida sempre al torneo femminile di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Repubblica Ceca vinta dalle americane 5 a 1. Anche questa volta Vance è accompagnato dalla moglie Usha, dai figli Ewan, Vivek e dalla piccola Mirabel che teneva in braccio all'arrivo. Il vicepresidente americano si è seduto in tribuna d'onore scortato dagli uomini delle sicurezza, attorno a lui vige la protezione delle guardie del corpo ed è impossibile avvicinarsi. Per Vance è il momento dello sport dopo una giornata dedicata alla cultura, con la visita del Cenacolo vinciano, e poi alla cucina con un pranzo a Villa Campari Per ora la squadra Usa è in testa per 1-0 dopo un gol segnato da Alexandra Carpenter.

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Milano-Cortina in numeri

Attesa per l'Olimpiade

Olimpiadi, -3 all'inizio

La ripartenza di Sinner

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

