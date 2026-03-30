Nba: Oklahoma passa a New York, vincono anche Boston e Denver

Nove le partite disputate nella notte Nba, con gli Oklahoma City Thunder campioni in carica che hanno avuto la meglio sui New York Knicks per 111-100 grazie ai 30 punti del solito Shai Gilgeous Alexander. I Knicks incassano il secondo ko di fila nonostante i 32 punti di Brunson. Passano in trasferta anche i Boston Celtics sul campo degli Charlotte Hornets per 114-99 con 32 punti di Jayson Tatum. Uno scatenato Nikola Jokic con 25 punti e 15 rimbalzi trascina i Denver Nuggets al successo sui Golden State Warriors per 116-93. Nelle altre partite i Los Angeles Clippers si sono imposti per 127-113 sul campo dei Milwaukee Bucks, mentre gli Indiana Pacers tornano al successo battendo i Miami Heat per 135-118. Vincono anche i Brooklyn Nets che si impongono sui Sacramento Kings per 116-99. Netto successo anche dei Portland Trail Blazers sui Washington Wizards per 123-88 e dei Toronto Raptors sugli Orlando Magic per 139-87. Infine gli Houston Rockets si impongono in trasferta per 134-102 sui New Orleans Pelicans grazie ai 36 punti, 13 rimbalzi e 7 assist del centro turco Alperen Sengun.