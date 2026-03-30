Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami e celebra il weekend d'oro dello sport italiano con una dedica a Kimi Antonelli (F1) e Marco Bezzecchi (MotoGP).

30 Mar 2026 - 08:10
© Da video

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"Bez Kimi Italia". Con queste parole nel classico autografo sulla telecamera dopo la partita, Jannik Sinner ha dedicato la vittoria del torneo Atp Masters 1000 di Miami ai sue due amici Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi vincitori rispettivamente del Gran Premio del Giappone di Formula 1 e del Gp degli Usa della MotoGp. Sinner conferma così la sua grande passione per gli sport motoristici.

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