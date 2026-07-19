Rally, in Estonia arriva la prima vittoria per Pajari

Sami Pajari ha conquistato il Rally di Estonia, sua prima vittoria nel Mondiale Wrc. Il pilota finlandese della Toyota ha preceduto il compagno di marca Oliver Solberg di 19"5. Alle loro spalle le due Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville. Solo quinto Sebastien Ogier e sesto il leader del campionato Elfyn Evans. Settima la prima Ford, quella di Martins Sesks. Nella classifica generale, Evans ha approfittato dei guai di Katsuta per aumentare il suo vantaggio, con Pajari che ha superato Ogier in terza posizione.