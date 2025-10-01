Quarti posti nello sport, Papa Leone riceve un libro speciale

I quarti posti nello sport sono al centro di un libro che oggi è stato consegnato, a margine dell'udienza generale, a Papa Leone. Nel volume si parla anche dell'esperienza di Athletica Vaticana, la polisportiva della Santa Sede che si divide tra competizioni e attività benefiche. Papa Leone ha firmato una copia ed ha ascoltato le vicende di questi atleti brevemente raccontate dagli autori. I quarti posti, tanto celebrati anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vengono dunque raccontati per la prima volta in un libro, scritto a quattro mani dai giornalisti Gerardo De Vivo e Serena Sartini. Con la prefazione di Loredana Bertè, il libro raccoglie le testimonianze di sportivi la cui vita è stata segnata dall'essersi classificati quarti: da Nadia Battocletti ad Antonio Rossi, passando per Tania Cagnotto e molti altri. "Provare l'ebbrezza del quarto posto per due soli centesimi è importante, perché è dalla sconfitta e dal fallimento che si costruisce la vittoria, nello sport così come nella vita", si legge nel capitolo su Angela Procida, nuotatrice paralimpica.