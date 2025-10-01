Pugilato femminile: a Bologna mondiale Ibo con Pamela Noutcho Sawa

La campionessa bolognese Pamela Malvina Noutcho Sawa, che sfiderà l'argentina Karen Elisabeth Carbajal, ha parlato di un percorso complesso, che l'ha messa a dura prova, per arrivare all'appuntamento allenata al meglio. "Manca ormai poco e sono nel mio ultimo mese di preparazione - ha detto - È il momento in cui sento la tensione buona, quella che mi fa dire che non vedo l'ora arrivi il 7 novembre. L'obiettivo è riempire il Paladozza: per l'Europeo abbiamo fatto tremila spettatori, per questo mondiale puntiamo almeno a cinquemila. Non è mai capitato che a Bologna ci siano due match femminili così importanti: vogliamo dare spettacolo e fare la storia della boxe bolognese". Accanto a lei anche l'altra protagonista della serata, la veneta Biancamaria Tessari della Sempre Avanti, che combatterà per il titolo italiano dei pesi leggeri contro Paola Cappucci. Il doppio appuntamento del 7 novembre è organizzato da PromoBoxe Italia e Bolognina Boxe con il patrocinio del Comune di Bologna.