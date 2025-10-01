Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pugilato femminile: a Bologna mondiale Ibo con Pamela Noutcho Sawa

01 Ott 2025 - 21:32

"Bologna è ancora una volta capitale della boxe, una boxe di alto livello perché per la prima volta abbiamo una sfida così importante che vede protagonista la nostra grande atleta della Bolognina Boxe, Pamela Malvina Noutcho Sawa". Sono le parole dell'assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, che oggi ha presentato il titolo mondiale Ibo dei pesi leggeri femminili in programma il 7 novembre al Paladozza.

"Questo evento - ha aggiunto - riesce a coinvolgere altre realtà del pugilato bolognese, che ha una grande storia, e tanti atleti del territorio, oltre ad avere un'egida internazionale così importante - ha aggiunto - Il movimento femminile sta portando grandi risultati e crescendo tanto: abbiamo fatto un grande lavoro come istituzioni in sinergia con il mondo sportivo. Gli obiettivi restano alti e questo significa valorizzare lo sport e i suoi valori".

La campionessa bolognese Pamela Malvina Noutcho Sawa, che sfiderà l'argentina Karen Elisabeth Carbajal, ha parlato di un percorso complesso, che l'ha messa a dura prova, per arrivare all'appuntamento allenata al meglio. "Manca ormai poco e sono nel mio ultimo mese di preparazione - ha detto - È il momento in cui sento la tensione buona, quella che mi fa dire che non vedo l'ora arrivi il 7 novembre. L'obiettivo è riempire il Paladozza: per l'Europeo abbiamo fatto tremila spettatori, per questo mondiale puntiamo almeno a cinquemila. Non è mai capitato che a Bologna ci siano due match femminili così importanti: vogliamo dare spettacolo e fare la storia della boxe bolognese". Accanto a lei anche l'altra protagonista della serata, la veneta Biancamaria Tessari della Sempre Avanti, che combatterà per il titolo italiano dei pesi leggeri contro Paola Cappucci. Il doppio appuntamento del 7 novembre è organizzato da PromoBoxe Italia e Bolognina Boxe con il patrocinio del Comune di Bologna.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

I più visti di Altri Sport

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:23
Ciclismo: morto a 52 anni Stefano Casagranda
22:11
Tennis, Roger Federer tra candidati a Hall of Fame per il 2026
21:32
Pugilato femminile: a Bologna mondiale Ibo con Pamela Noutcho Sawa
20:06
Tennis, Sinner: "Calendario fitto? Si può sempre scegliere"
19:10
Quarti posti nello sport, Papa Leone riceve un libro speciale