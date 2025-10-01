Federrugby mondiale: "Non più di 30 match annui per ogni giocatore"

Non giocate troppo: a raccomandarlo, per il rugby, è la federazion mondiale. In controtendenza con le polemiche dello sport internazionale, spesso accusato di sottopore i propri atleti a stress da eccessi competitivi (il calcio in testa), e in considerazione della specificita' della palla ovale che fa del contrasto fisico il suo perno fondamentale, la Worldd Rugby ha pubblicato delle raccomandazioni per garantire che i giocatori non giochino più di 30 partite all'anno e abbiano 12 settimane "senza contatti" legati al rugby durante l'anno. "La nostra speranza, in definitiva, è che le federazioni e le competizioni raggiungano accordi locali per gestire al meglio le situazioni dei singoli giocatori", ha dichiarato il presidente di World Rugby, Brett Robinson.