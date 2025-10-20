Pullman Rieti, Meloni: "Atto di violenza inaccettabile e folle"

"Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle". Lo scrive su X la premier, Giorgia Meloni, dopo l'assalto al pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia, avvenuto fuori Rieti, nel quale è morto l'autista. "Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia", conclude Meloni.