Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pullman Rieti, Meloni: "Atto di violenza inaccettabile e folle"

20 Ott 2025 - 09:49

 "Una notizia terribile che lascia senza parole. L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle". Lo scrive su X la premier, Giorgia Meloni, dopo l'assalto al pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia, avvenuto fuori Rieti, nel quale è morto l'autista. "Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia", conclude Meloni.

Ultimi video

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:10
Pullman Rieti, Abodi: "Sconvolgente, non si può morire così"
09:49
Pullman Rieti, Meloni: "Atto di violenza inaccettabile e folle"
09:47
Tennis: sprint Aliassime-Ruud-Maedvedev per le Finals
23:13
Biathlon, Vittozzi domina a Monaco di Baviera e fa suo il Loop One Festival
22:34
Milano-Cortina: a Dobbiaco l'opera d'arte "omino di pietra"