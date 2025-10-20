Pullman Rieti, Abodi: "Sconvolgente, non si può morire così"

"Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket?". Se lo chiede su X il ministro dello Sport, Andrea Abodi, dopo l'assalto al pullman che trasportava i tifosi dell'Estra Pistoia di basket dopo la partita con Rieti nel capoluogo laziale e la conseguente morte dell'autista. "È sconvolgente l'assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono", conclude Abodi.