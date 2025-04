Pugilato, World Cup in Brasile: 7 azzurri in semifinale

Sono 7 i pugili azzurri approdati nelle semifinali della prima tappa della 'World Boxing Cup 2025', che si sta svolgendo a Foz De Iguacu, in Brasile. Gli ultimi due a staccare il pass per la zona medaglie sono stati il 65 kg Gianluigi Malanga, impostosi 3-0 sullo statunitense Jimenez, e Lucia Elen Ayari, che nei 51 kg ha avuto la meglio (5-0) sulla panamense Hinestroza. Ora a salire sul ring per cercare di conquistare un posto nelle finali, in programma sabato, sarà per prima la 48 kg Giovanna Marchese, che affronterà la brasiliana Gama. A seguire sarà il turno di Melissa Gemini, che dovrà battersi con ka polacca Oliwia Toborek nella categoria dei 75 kg. La sessione serale, notturna in Italia, vedrà altri tre azzurri tra i protagonisti. La vicecampionessa del mondo Sirine Charaabi (54 kg) dovrà superare l'ostacolo dell'americana Yoselin Lopez, mentre nei 60 kg sempre donne Rebecca Nicoli contenderà il lasciapassare per la finalissima all'australiana Rahimi. Sarà poi il turno del 75 kg Remo Salvati, che si troverà di fronte il brasiliano Kane Belini.