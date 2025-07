Pugilato: Seghetti si conferma campione d'Italia dei mediomassimi

Il boxeur marchigiano Eros Seghetti ha conservato il titolo italiano dei pesi mediomassimi battendo lo sfidante Dragan Lepei per ko tecnico nel corso della quinta ripresa. Il match, organizzato da Rosanna Conti Cavini e patrocinato fra gli altri dalla Fpi, si è svolto ieri in tarda serata sul ring allestito nella suggestiva 'cornice' di Piazza del Popolo ad Ascoli. L'epilogo del match è arrivato a 1'55" del quinto round, quando Seghetti ha anticipato Lepei con un sinistro d'incontro che ha scosso vistosamente lo sfidante, doppiato poi da un potente diretto destro che ha spedito Lepei al tappeto. All'arbitro Poggi non è rimasto altro che dichiarare il kot.