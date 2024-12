Pugilato: Il Tricolore dei Piuma il 21 febbraio a Casoria

Dopo il successo di pubblico degli anni passati, torna il 'Casoria Boxing Day' che, fa sapere via social la Fpi, avrà come match clou della riunione fissata per il 21 febbraio la sfida per il campionato italiano dei pesi piuma tra Raffaele Imparato e Gaith Weslati. Quest'ultimo è un ragazzo tunisino fuggito nel 2019 dal suo paese, in barcone, a causa di una situazione familiare difficile, e anche per inseguire il sogno di fare seriamente il pugile (in patria praticava la 'nobile arte' da quando aveva 12 anni). Arrivato, senza permesso di soggiorno, nel 2021 a Livorno ha trovato accoglienza nella Palestra Popolare di Lenny 'Mangusta' Bottai, e da allora si allena seriamente per raggiungere l'obiettivo di diventare campione nazionale della sua nuova nazione, e gli sembrano lontani i tempi in cui, per sopravvivere, andava a raccogliere pomodori nei campi. Contro di lui ci sarà il 26enne Raffaele Imparato, campano di San Giorgio a Cremano, la città di Massimo Troisi, professionista dal 2021 e in precedenza, da dilettante, campione sia italiano che regionale. E' stato anche sparring partner dell'ex campione d'Europa della categoria Mauro Forte. Tifosissimo del Napoli, a volte si allena o si presenta sul ring indossando la maglia della sua squadra del cuore. La 'Casoria Boxing Night' del 21 febbraio prevede lo svolgimento anche di un altro incontro titolato, quello per la corona Wba del Mediterraneo dei superleggeri tra Gianluca Picardi e Cristian Malvitano.