Tennis, Roger Federer tra candidati a Hall of Fame per il 2026

01 Ott 2025 - 22:11
Roger Federer è in testa alla lista dei candidati per la classe 2026 dell'International Tennis Hall of Fame. L'elenco dei candidati è stato annunciato mercoledì. Federer è stato il primo uomo a vincere 20 titoli del Grande Slam e ha inaugurato un'era di grandezza senza precedenti con i più giovani rivali Rafael Nadal e Novak Djokovic. Federer ha vinto 103 trofei a livello di tour e 1.251 partite in singolare, totali superati tra gli uomini solo da Jimmy Connors nell'era Open. Con Federer sono candidati alla Hall of Fame nella categoria giocatori da Svetlana Kuznetsova e Juan Martin del Potro. 

