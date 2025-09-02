Logo SportMediaset
Pugilato: fa il gender test, taiwanese Lin non andrà ai Mondiali

02 Set 2025 - 12:35

La pugile taiwanese Lin Yu-ting, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, non andra' ai mondiali di boxe al via nel fine settimana a Liverpoool, dopo essersi sottoposta al gender test reso obbligatorio dalla World Boxing Association, la federazione mondiale voluta dal Cio in contrapposizione all'Iba. A comunincare il forfait e' stata la federboxe di Taiwan, che ha fatto sapere come la sua atleta - a differenza di Imane Khelif, che ha fatto ricorso al Tas contro il test cromosomico - si e' sottoposta all'esame: i risultati sono stati inoltrati alla Wba, che non ha risposto. Lin e Khelif erano gia' state escluse dal Mondiale 2023 dall'Iba, ma il Cio le aveva ammesse alle Olimpiadi di Parigi. Ora la nuova federazione, che si occupera' anche di organizzare il pugilato a Los Angeles 2028, ha introdotto nuovi esami obbligatori.

