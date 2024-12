Pugilato: Bologna è il nuovo campione italiano dei superwelter

Il pugile fiorentino Paolo Bologna è il nuovo campione italiano dei pesi superwelter. Ha conquistato il titolo battendo ai punti con verdetto unanime (97-93 per tutti e tre i giudici) Federico 'El Tano' Schininà nel match conclusosi ieri in tardissima serata sul ring di un Palapalestre di Ferrara gremito in ogni ordine di posti. Gli spettatori hanno assistito a un match intenso, ricco di emozioni e senza tregua dal primo all'ultimo secondo, con i due pugili intenti a scambiarsi serie di colpi. Alla fine ha prevalso Bologna (sostenuto a gran voce da un folto gruppo di suoi sostenitori) per via della sua maggiore tenuta fisica.