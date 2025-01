Presentato trofeo Coni Winter in Abruzzo, Malagò 'è Olimpiade dei ragazzi'

Il primo a prendere la parola è stato Enzo Imbastaro: "Sarà un grande evento, importante anche per la promozione del nostro territorio. Ringrazio il Coni per aver assegnato all'Abruzzo l'organizzazione del Trofeo Coni Winter 2024 e Cecilia D'Angelo per esserci stata vicina in tutte le iniziative che stiamo portando avanti. Sono certo che tutto riuscirà al meglio anche grazie alla disponibilità dei Sindaci dei comuni. Ci vediamo sui campi gara". Dopo di lui Mario Quaglieri: "La partnership tra Regione e Coni ci ha permesso di organizzare questo fantastico evento. Siamo felicissimi. Oggi si apre un portone, un osservatorio sull'offerta degli sport e della vita invernale in Abruzzo. Chi verrà troverà una regione accogliente". A questo punto è stato proiettato il video messaggio di Marco Marsilio: "Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare la terza edizione del Trofeo Coni Winter, è la conferma che questa regione ha tutte le carte in regola per essere sede di eventi così importanti. I ragazzi che parteciperanno coltivano il sogno olimpico, e a tal proposito è scattato il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026: dopo Parigi, il testimone del grande sport passa all'Italia. È una grande responsabilità per la nostra nazione e per tutte le istituzioni locali: la Regione Abruzzo in questi anni ha dedicato grande attenzione a miglioramento e potenziamento delle infrastrutture, non ultime quelle sportive. Per questo ringrazio il CONI: per aver scelto l'Abruzzo e per il prezioso lavoro che porta avanti con i suoi tesserati ogni giorno, contribuendo ad affermare i valori sportivi che sono alla base del vivere civile". "Siamo certi che sarà una manifestazione fantastica a partire dalla cerimonia di apertura di Celano - ha aggiunto Cecilia D'Angelo -. Vogliamo vivere le bellezze del territorio. Il Trofeo Coni rappresenta l'inizio della sana competizione, le federazioni e i ragazzi sono entusiasti di partecipare: è un anticipo di quello che si vive ai Giochi Olimpici, è un sogno e un ricordo che gli atleti portano avanti per tutta la vita. È un momento di condivisione ulteriormente avvalorato dai Giochi Coni Fair Play. La multidisciplinarità è fondamentale per la crescita dei ragazzi".