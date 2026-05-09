Rugby, Sei Nazioni donne: azzurre ko con l'Inghilterra, ma prendono il punto bonus

L'Inghilterra batte l'Italia 61-33 nella quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Allo stadio Lanfranchi di Parma, le azzurre conquistano comunque un altro importante punto di bonus offensivo che le porta a quota 7 in classifica e garantisce un ulteriore vantaggio sul Galles in vista della sfida di Cardiff di domenica 17 maggio. La squadra di Mitchell prende subito il largo, ma nonostante il risultato l'Italia non cede del tutto, rendendosi pericolosa in attacco e mettendo a segno 5 mete con Vecchini, Ranuccini, Sgorbini (doppietta) e una meta di penalità: è il primo punto di sempre contro le inglesi.