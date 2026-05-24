Playoff Nba: New York a un passo dalle Finals

Non si ferma la marcia dei New York Knicks che vincono gara-3 alla Rocket Arena di Cleveland 121-108 contro i Cavs, si portano sul 3-0 e ipotecano l'accesso alle NBA Finals (mai nessuno nella storia ha rimontato da 0-3). La squadra di Mike Brown parte 9-1, è avanti 37-27 al primo riposo con 12 su 17 al tiro e poi rimane sempre in vantaggio, tranne una parità sul 50-50 nel secondo periodo. Nella ripresa comanda sempre New York, conduce 83-70 a fine terzo periodo dopo un break di 8-1 firmato da Brunson, poi a inizio ultimo quarto è Shamet con tre triple in fila a fare +14 sul 105-91 e a lanciare i bluarancio verso la vittoria Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 3-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 108-121 Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00 Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00 Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00 Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00 Finale Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 2-1 Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113 Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123 Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 25/05 ore 2.00 Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30 Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder* 29/05 ore 2.30 Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00 *se necessario