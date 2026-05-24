Playoff Nba: New York a un passo dalle Finals

24 Mag 2026 - 08:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Non si ferma la marcia dei New York Knicks che vincono gara-3 alla Rocket Arena di Cleveland 121-108 contro i Cavs, si portano sul 3-0 e ipotecano l'accesso alle NBA Finals (mai nessuno nella storia ha rimontato da 0-3). La squadra di Mike Brown parte 9-1, è avanti 37-27 al primo riposo con 12 su 17 al tiro e poi rimane sempre in vantaggio, tranne una parità sul 50-50 nel secondo periodo. Nella ripresa comanda sempre New York, conduce 83-70 a fine terzo periodo dopo un break di 8-1 firmato da Brunson, poi a inizio ultimo quarto è Shamet con tre triple in fila a fare +14 sul 105-91 e a lanciare i bluarancio verso la vittoria Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 3-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 108-121 Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00 Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00 Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00 Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00 Finale Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 2-1 Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113 Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123 Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 25/05 ore 2.00 Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30 Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder* 29/05 ore 2.30 Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00 *se necessario

Ultimi video

02:07
Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

01:01:11
Bologna VS Schininà

Bologna VS Schininà

54:31
Kogasso VS Muslimov

Kogasso VS Muslimov

02:49:55
TAF 13 - The Art of Fighting

TAF 13 - The Art of Fighting

01:28
Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

Bologna: "La mia voglia di andare avanti mi ha fatto arrivare fino a qua"

42:44
Elmaghraby VS Lizzi

Elmaghraby VS Lizzi

02:21
Kogasso: "Serata super speciale per me"

Kogasso: "Serata super speciale per me"

01:45
Quanto hype per Taf13

Quanto hype per Taf13

01:53
Tutti i sogni di Jacobs

Tutti i sogni di Jacobs

03:21
DICH PILATO EVENTO AVIS 23/5 DICH

Pilato con la testa già a Los Angeles: "Caso Singapore? Troppo odio verso di me"

08:59
DICH OTO JACOBS PER SITO 22/5 DICH

Jacobs in esclusiva: "Il mio vero obiettivo è il Mondiale"

01:08
Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

Germani: "Match da paura e combattuti: TAF 13 sarà uno spettacolo"

01:56
Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

Lizzi: "Sono carichissimo. Momo, guarda che ho le mani pesanti..."

02:49
Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

Kogasso: "Preparatevi a un nuovo 'Mamba Show'. E pure con l'inno italiano..."

01:33
Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

Elmaghraby: "Io sono il più forte d'Italia: Lizzi, stai attento..."

02:07
Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

Bologna: "Schinina, hai trovato uno con troppa fame: sarà una guerra"

I più visti di Altri Sport

ITW BINAGHI 17/5 DICH

Binaghi: "Mattarella che premia Sinner altamente simbolico"

ITW PANATTA 17/5 DICH

Panatta: "Sinner quasi imbattibile"

Strapotere Vingegaard

Strapotere Vingegaard

Grande boxe su Mediaset

Spettacolo Boxe su Mediaset: arriva TAF 13"

MCH MOUTET RACCHETTA E MUTANDE MCH

Follia Moutet: prima spacca la racchetta e poi si abbassa i pantaloncini

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:53
Playoff Nba: New York a un passo dalle Finals
22:56
Volley: le azzurre battono 3-1 la Turchia in amichevole
21:03
Atletica: lesione di primo grado per Furlani
19:08
Kyle Busch morto per polmonite degenerata in sepsi
Roland Garros
16:01
Roland Garros, Paolini ed Errani si separano nel doppio