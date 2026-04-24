Playoff Nba: Hawks superano di misura Knicks, ok anche Minnesota e Toronto

Tre partite di playoff di basket Nba giocate nella notte. I Minnesota Timberwolves superano i Denver Nuggets 113-96 e conducono al momento 2-1 la serie. Ayo Dosonmu sugli scudi per i padroni di casa mette a segno 25 punti, conditi da 9 assist. Inutile per i Nuggets la doppia doppia del solito Nikola Jokic, autore di 27 punti con 15 rimbalzi. I Toronto Raptors poi battono in casa 126-104 i Cleveland Cavaliers, in vantaggio 2-1 nella serie. I canadesi portano cinque giocatori in doppia cifra e volano grazie ai 33 punti con 11 assist di Scottie Barnes e ai 33 punti in 39 minuti di R.J. Barrett. Non bastano ai Cavs i 18 punti di James Harden. Nella tarza gara disputata nella notte, gli Atlanta Hawks battono di misura 109-108 i New York Knicks e vanno 2-1 nella serie. I padroni di casa sprintano grazie alla doppia doppia di Jalen Johnson da 24 punti e 10 rimbalzi. Alla squadra della Grande Mela non servono più di tanto i 29 punti di OG Anunoby e la prova da urlo di Karl-Anthony Towns, che segna 21 punti e raccoglie 17 rimbalzi.