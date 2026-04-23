Motociclismo, riparte il Trofeo Suzuki GSX-8R Cup

I piloti

In vista della prima gara stagionale, il Trofeo si presenta con numeri particolarmente interessanti sul fronte dei giovani, confermando la propria vocazione formativa e l’attenzione verso le nuove generazioni. Sono infatti 8 i piloti Under 21 iscritti, con la presenza anche di una Under 18, dato significativo che testimonia la capacità del trofeo monomarca di attrarre talenti sin dalle prime esperienze agonistiche. Una base giovane e motivata che promette spettacolo e rappresenta un investimento concreto sul futuro del Trofeo e del panorama sportivo di riferimento. Uno sguardo attento è rivolto anche ai protagonisti che hanno animato la scorsa stagione, attesi ora a un definitivo salto di qualità.