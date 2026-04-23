Motociclismo, riparte il Trofeo Suzuki GSX-8R Cup
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Dopo il grande successo della prima edizione, il Trofeo Suzuki GSX-8R Cup è pronto a ripartire il 26 aprile sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il trofeo si prepara a regalare spettacolo e adrenalina con una griglia completa composta da 40 piloti, a testimonianza della solidità della formula. Un risultato che consolida il posizionamento del Trofeo tra le realtà più dinamiche del Campionato Italiano Velocità (CIV), grazie a un modello che rappresenta una sintesi perfetta di adrenalina, competitività e sostenibilità, valorizzando non solo i piloti emergenti ma anche tutti gli appassionati che vogliono mettersi alla prova in pista.
I piloti
In vista della prima gara stagionale, il Trofeo si presenta con numeri particolarmente interessanti sul fronte dei giovani, confermando la propria vocazione formativa e l’attenzione verso le nuove generazioni. Sono infatti 8 i piloti Under 21 iscritti, con la presenza anche di una Under 18, dato significativo che testimonia la capacità del trofeo monomarca di attrarre talenti sin dalle prime esperienze agonistiche. Una base giovane e motivata che promette spettacolo e rappresenta un investimento concreto sul futuro del Trofeo e del panorama sportivo di riferimento. Uno sguardo attento è rivolto anche ai protagonisti che hanno animato la scorsa stagione, attesi ora a un definitivo salto di qualità.
Il montepremi
A rendere la competizione ancora più avvincente è un montepremi di assoluto rilievo. Oltre ai riconoscimenti in denaro previsti ad ogni singolo round, il vincitore della Stagione 2026 avrà l’opportunità di volare negli Stati Uniti: per lui è prevista l’esperienza esclusiva di correre una gara di MotoAmerica Twins Cup 2027 sul leggendario tracciato di Daytona, tempio mondiale del motociclismo.
Alla vigilia del debutto, gli interrogativi restano aperti e la tensione agonistica è altissima: chi troverà l’intesa immediata con la Suzuki GSX-8R? Chi riuscirà a individuare il setup perfetto già nelle sessioni di prova, guadagnando il vantaggio decisivo? Ma soprattutto, chi avrà la determinazione necessaria per firmare il primo successo stagionale sul leggendario circuito di Misano? Per scoprirlo, non resta che seguire il primo atto della Suzuki GSX-8R Cup 2026: con 40 piloti in griglia e un premio finale oltreoceano, lo spettacolo è ufficialmente pronto a cominciare.
Tutte le gare del campionato saranno visibili on demand all’interno della sezione motori dell’app DAZN, in un’area interamente dedicata al Trofeo a partire dal mercoledì successivo a ciascun weekend di gara.
Il calendario del Trofeo GSX-8R CUP 2026
26 Aprile – Misano
7 Giugno – Imola
28 Giugno – Mugello (Coppa Italia)
26 Luglio – Misano Racing Night
11 Ottobre – Vallelunga
I piloti della stagione 2026
È ufficiale l’elenco dei piloti che prenderanno parte alla prossima competizione, una griglia ricca di talento che promette grande spettacolo. Al via con i rispettivi numeri di gara: Accurso Angelantonio (30), Agazzi Nicola (88), Agostini Massimo (161), Bassi Daniele (5), Bollini Marco (36), Borgonovo Stefano (3), Cervioni Alessandro (37), Colombo Jacopo (121), Como Marco (11), D’Arcangelo Alessio (17), Donesana Fabio (32), Faga Valentina (73), Falgiano Raffaele (8), Galbero Vittorio (7), Giachino Mattia (313), Gibellini Daniele (29), La Casella Mattia (33), Lantschner Harald (76), Laudati Walter (42), Liaci Marco (18), Lisanti Umberto (27), Mainetti Manuel (70), Mandrile Lorenzo (22), Mari Pierluigi (54), Marino Samuele (44), Mugnai Lorenzo (99), Musacchio Vincenzo (34), Ostuni Bartolomeo (2), Perretta Walter (10), Puzzo Manuel (58), Rosati Nicola (51), Rovelli Federico (21), Sabetta Gabriele (20), Salaroli Alessio (23), Sarchi Roberto Jason (31), Spina Paolo Francesco (12), Starnone Fabio (93), Trombin Alessio (66), Vieider David (43) e Zerbo Sebastiano (81). Un gruppo eterogeneo e altamente competitivo, pronto a contendersi ogni metro di pista nel corso della stagione.