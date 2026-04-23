Wta Madrid: Paolini batte in rimonta Siegemund e vola al terzo turno

Esordio sofferto ma vincente per Jasmine Paolini nel 'Mutua Madrid Open', WTA 1000 dotato di un montepremi di 8.235.540 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La 30enne di Bagni di Lucca, n.9 del ranking e 8 del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha battuto in rimonta la tedesca Laura Siegemund, n.47 WTA, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 al quarto match point e dopo 2 ore e 24 minuti di gioco.