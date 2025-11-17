Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1: in Qatar massimo 25 giri per set di pneumatici

17 Nov 2025 - 14:29

In Qatar sarà introdotta una limitazione al numero massimo di giri che ciascun set di pneumatici potrà percorrere durante l'intero fine settimana di gara. La decisione, presa in accordo con Fia e Formula 1 e discussa nelle periodiche riunioni con le squadre, è stata ufficializzata oggi da Pirelli tramite il consueto documento tecnico contente le prescrizioni relative all'evento stesso e inviato due settimane prima di ogni Gran Premio. Ogni set di pneumatici consegnato ai team all'inizio della settimana di gara potrà percorrere al massimo 25 giri sul circuito di Losail, un tracciato molto severo in termini di energie, sollecitazioni termiche e usura del battistrada. I giri verranno conteggiati cumulativamente tra tutte le sessioni in pista, incluse eventuali tornate effettuate in regime di neutralizzazione. Non saranno invece sommati i giri di ricognizione, di formazione e quelli effettuati dopo la bandiera a scacchi della Sprint e del Gran Premio. Considerando che il GP del Qatar prevede un totale di 57 giri, ciò comporterà inevitabilmente almeno due pit stop per ciascun pilota. Pirelli comunicherà ai team prima del Gran Premio, il numero di giri rimanenti per ciascun set.

La misura si è resa necessaria a seguito delle analisi condotte sui pneumatici utilizzati nel 2024. Lo scorso anno, infatti, diverse gomme (in particolare sull'asse anteriore sinistro) avevano raggiunto il massimo livello di usura. Questa condizione, in combinazione con le elevate energie laterali, aveva intensificato l'affaticamento della costruzione. Le squadre per ridurre il numero di soste ai box hanno affinato la gestione del degrado dei pneumatici contenendo i cali di prestazione con il conseguente rischio talvolta di estendere lo stint oltre la vita utile della gomma. Una misura precauzionale simile era già stata adottata sullo stesso tracciato nel 2023, sebbene per problematiche diverse, oggi risolte. In quell'occasione, il ripetuto passaggio su alcuni cordoli aveva provocato microlacerazioni nei fianchi dei pneumatici. L'intervento di smussatura dei cordoli piramidali, insieme all'aggiunta di strisce di ghiaia al loro esterno, aveva permesso già dall'anno scorso di evitare il ripetersi della situazione. Come già comunicato, per il weekend del Qatar verranno utilizzate le mescole più dure della gamma Pirelli: C1 come Hard, C2 come Medium e C3 come Soft. Trattandosi di un weekend Sprint, ogni pilota riceverà 2 set di Hard, 4 di Medium e 6 di Soft.

Ultimi video

01:33
Sinner, i precedenti

Sinner, i precedenti

01:51
Perugia cede al tiebreak

Perugia cede al tiebreak

00:50
Sinner conquista tutti

Sinner conquista tutti: che festa per i tifosi

02:09
MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

02:32
INT PRESIDENTE PIEMONTE SU SINNER 16/11 DICH

Il presidente del Piemonte Cirio: "Successo economico, sportivo, sociale e turistico"

02:36
INT SINDACO TORINO SU SINNER 16/11 DICH

Il sindaco di Torino Lo Russo: "Soddisfatti di questa quinta edizione delle Atp Finals"

01:02
Lo sport è inclusivo

Lo sport è inclusivo

00:52
Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

01:30
Sinner mania a Torino

Sinner mania a Torino

01:32
Sinner top indoor

Sinner top indoor

01:29
Attesa Sinner-Alcaraz

Attesa Sinner-Alcaraz

04:05
conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

02:05
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 15/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

01:33
Sinner, i precedenti

Sinner, i precedenti

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:30
Finals, Sinner incontra Gianni Morandi: "Mi hai portato fortuna"
16:21
Virtus-Maccabi, da Lepore nuovo appello a chi protesta
15:32
Pioggia fa crollare soffitti e allaga la sede del Cip Veneto
14:29
F1: in Qatar massimo 25 giri per set di pneumatici
13:43
Milano-Cortina, Abodi: "Svilupperemo le opere anche dopo i Giochi"