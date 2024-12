Pentathlon moderno: nel fine settimana il Campionato Italiano 'Open'

Tra loro anche Matteo Cicinelli (Carabinieri) reduce da una stagione da incorniciare, iniziata con il titolo italiano, proseguita il doppio oro europeo (in staffetta e a squadre) a Budapest 2024, e coronata con uno stupendo quinto posto ai Giochi francesi. "Ho ricominciato ad allenarmi a inizio ottobre e lo sto facendo ancora con l'emozione che mi ha lasciato l'Olimpiade di Parigi. Ho avuto pochissimo tempo per prepararmi, e ho inserito la disciplina a ostacoli da poche settimane. Anche se non sono ancora molto a mio agio, la nuova disciplina mi piace molto, ci metto il cuore e sono felice. Per questo ho deciso di mettermi subito in gioco all'Assoluto, per chiudere l'anno così, dando il massimo", ha spiegato Cicinelli.