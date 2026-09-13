Pentathlon: Europei U19, titolo all'azzurra Allara

Annachiara Allara (Junior Asti) è la nuova campionessa europea Under 19 di Pentathlon Moderno. La giovane pentatleta astigiana, classe 2009, campionessa italiana Junior e Under 19, e già oro continentale Under 17 nel 2024 e nel 2025, si conferma sul tetto d'Europa (per la prima volta nella categoria Under 19), al termine di una finale a Caldas Da Rainha, in Portogallo. Allara è stata protagonista di una grande prova nel laser run (prima in 11'47"45), nel quale, partita sesta a 25 secondi dalla prima, ha costruito la sua rimonta con grinta e concentrazione chiudendo con 1462. Argento per la svizzera Leah Kocher (1458), bronzo per la lituana Guste Peciulyte (1442). Ventinovesimo posto per un'altra piemontese, Sara Beggio (P.M.Torino), che ha concluso con 1343 punti.