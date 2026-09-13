Vela: a Leopard 3 il Rolex IMA Maxi 1 World Championship, a Northstar III l'IMA Maxi Gp

13 Set 2026 - 10:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Si è conclusa Porto Cervo la 36/a Maxi Yacht Rolex Cup di vela, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l'International Maxi Association. La settimana di regate a Porto Cervo ha proposto condizioni molto diverse, dal vento leggero al Maestrale intenso, con raffiche oltre i 28 nodi. La regata costiera finale ha visto imporsi Leopard 3 tra i Maxi 1, Northstar III nei Maxi Gp, Artemis Bleu nei Maxi 3, Wallyno nei Maxi 4, H2O nei Maxi 5 e Allegra tra i Multihull. Nel Rolex IMA Maxi 1 World Championship il titolo è andato al Farr 100 Leopard 3 di Joost Schuijff, con il neozelandese Chris Nicholson alla tattica. Il Rolex IMA Maxi Gp World Championship era già stato conquistato, con una prova di anticipo, da Northstar III del socio dello Yacht Club Costa Smeralda, Peter Dubens, con il 2 volte medagliato olimpico Nick Rogers alla tattica. Nella classe Maxi 3 si è imposto Artemis Bleu di James Neville, con il neozelandese Dean Barker alla tattica. Finale molto combattuto anche nei Maxi 4: nella classifica finale generale si è imposto Yoru, il Vismara 62 di Luigi Sala, con Gabriele 'Ganga' Bruni alla tattica. Tra i Maxi 5, H2O del socio dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo De Michele, con Lorenzo Bodini alla tattica, si è confermato al vertice della classifica, vincendo 4 delle 5 regate. Nella classe Multihull il successo è stato appannaggio di Highland Fling XVIII, che si è imposto grazie ai 3 primi posti nel corso della settimana.

Ultimi video

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

03:43
MCH ZVEREV PRIMO FINALISTA US OPEN MCH

Zverev primo finalista agli Us Open: battuto Khachanov

00:41
MCH MATTARELLA CON NAZIONALE VOLLEY MCH

Volley: Mattarella saluta la Nazionale dopo la vittoria contro la Svezia

01:48

Il progetto di Ranocchia

00:27
Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

01:44
Volley, Europeo d'argento

Volley, Europeo d'argento

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

I più visti di Altri Sport

Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

MCH ZVEREV PRIMO FINALISTA US OPEN MCH

Zverev primo finalista agli Us Open: battuto Khachanov

US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:00
Moto2, GP Misano: Gonzalez mostra la "manita" e scappa, Arbolino quinto in rimonta
12:07
Moto3, GP Misano: ottava meraviglia di Quiles, Bertelle ai piedi del podio
11:40
Pentathlon: Europei U19, titolo all'azzurra Allara
11:33
Us Open, Rybakina nuova regina di New York: "Sarà diverso svegliarmi da n. 1"
10:46
Vela: a Leopard 3 il Rolex IMA Maxi 1 World Championship, a Northstar III l'IMA Maxi Gp