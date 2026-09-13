Vela: a Leopard 3 il Rolex IMA Maxi 1 World Championship, a Northstar III l'IMA Maxi Gp

Si è conclusa Porto Cervo la 36/a Maxi Yacht Rolex Cup di vela, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l'International Maxi Association. La settimana di regate a Porto Cervo ha proposto condizioni molto diverse, dal vento leggero al Maestrale intenso, con raffiche oltre i 28 nodi. La regata costiera finale ha visto imporsi Leopard 3 tra i Maxi 1, Northstar III nei Maxi Gp, Artemis Bleu nei Maxi 3, Wallyno nei Maxi 4, H2O nei Maxi 5 e Allegra tra i Multihull. Nel Rolex IMA Maxi 1 World Championship il titolo è andato al Farr 100 Leopard 3 di Joost Schuijff, con il neozelandese Chris Nicholson alla tattica. Il Rolex IMA Maxi Gp World Championship era già stato conquistato, con una prova di anticipo, da Northstar III del socio dello Yacht Club Costa Smeralda, Peter Dubens, con il 2 volte medagliato olimpico Nick Rogers alla tattica. Nella classe Maxi 3 si è imposto Artemis Bleu di James Neville, con il neozelandese Dean Barker alla tattica. Finale molto combattuto anche nei Maxi 4: nella classifica finale generale si è imposto Yoru, il Vismara 62 di Luigi Sala, con Gabriele 'Ganga' Bruni alla tattica. Tra i Maxi 5, H2O del socio dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo De Michele, con Lorenzo Bodini alla tattica, si è confermato al vertice della classifica, vincendo 4 delle 5 regate. Nella classe Multihull il successo è stato appannaggio di Highland Fling XVIII, che si è imposto grazie ai 3 primi posti nel corso della settimana.